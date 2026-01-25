Новая угроза из Индии: что известно о смертельно опасном вирусе Нипах

На востоке Индии, в штате Западная Бенгалия, зафиксировано пять случаев заражения смертельным вирусом Нипах. Среди заболевших есть врачи и медсестры. Один из пациентов находится в критическом состоянии. Что это за вирус, насколько он опасен и к каким последствиям может привести, выясняла «Вечерняя Москва».

Что это за вирус и как можно заразиться

Вирус Нипах — зоонозная инфекция, которая может провоцировать тяжелое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и респираторных путей.

Передача вируса происходит от животных к человеку, чаще всего при близком контакте с больными летучими мышами или свиньями. Не исключен вариант передачи от человека к человеку: когда зараженный контактирует со здоровым. Также можно заразиться через еду или напитки, загрязненные выделениями летучих мышей, — рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он подчеркнул, что вирус представляет особую угрозу для человека, потому что способен мутировать:

По опасности Нипах превосходит Марбург и Эболу, потому что вирус имеет потенциал мутировать. Отдельные специалисты утверждают, что вирус может видоизменяться и становиться более заразным, из-за чего риск массового заражения вырастает в несколько раз. При этом в России вероятность распространения болезни пока что минимальна.

Симптомы

Заболевание представляет особую опасность для человека и обладает высокой летальностью, потому что его сложно диагностировать вовремя, предупредил врач. Первые симптомы напоминают обычный грипп, ОРВИ или коронавирусную инфекцию:

температура;

боли в мышцах;

общая слабость и недомогание;

кашель;

боль в горле;

насморк.

При таких проявлениях сложно понять, чем именно заболел человек, поэтому лечение недуга затягивается, а в более запущенных формах вирус запускает процесс поражения центральной нервной системы и респираторных путей. Как следствие, развиваются острая дыхательная недостаточность и тяжелое поражение головного мозга. Помочь больному при таких проявлениях становится сложно, поэтому летальность вырастает в несколько раз, — объяснил Крючков.

Последствия

Тяжелые поражения головного мозга и респираторной системы приводят к целому ряду осложнений. Среди них:

эпилептические припадки;

изменения психики;

проблемы с речью;

проблемы с двигательной функцией;

параличи;

нарушение зрения;

конвульсии.

При тяжелом течении болезни этот вирус приводит к инвалидизации, а 50 процентов пациентов умирают. Но есть и более легкие случаи течения болезни, которые не ведут к повреждению ЦНС. В этом случае люди быстро поправляются, иногда даже не подозревая о том, что переболели серьезным вирусом, — рассказал Крючков.

Лечение

Специфического лечения и вакцинации от вируса Нипах на сегодняшний день не существует, что повышает его потенциальную опасность для человека, отметил иммунолог.

При выявлении вируса у пациента его кладут в стационар и назначают симптоматическое лечение под наблюдением врачей, чтобы контролировать течение болезни. Чаще всего стараются удерживать водно-электролитный баланс, нормальное кровообращение и газовый состав крови. Пациента в случае острой дыхательной недостаточности могут перевести на аппарат искусственной вентиляции легких до стабилизации состояния, — добавил доктор.

Роспотребнадзор заявил о готовности предотвратить завоз вируса Нипах в Россию на фоне вспышки заболевания в Индии. В ведомстве подчеркнули, что следят за эпидемиологической ситуацией и она находится под контролем.

Тем временем в США распространяется аденовирус, который тоже представляет угрозу для человека и способен вызывать эпидемию. По первым признакам он похож на грипп или простуду, но в запущенных стадиях приводит к серьезным поражениям респираторной системы и других органов. Подробнее о вирусе — в материале «ВМ».