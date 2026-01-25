Продажи антидепрессантов в России побили рекорды в 2025 году

Продажи антидепрессантов в российских аптеках продолжают расти, что отражает растущий спрос на эти препараты в последние годы. Согласно данным аналитической компании DSM Group, на которые ссылается РБК, в 2025 году российские аптеки продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд руб. В сравнении с 2024 годом этот показатель вырос на 36%. Это наивысший прирост с 2022 года, что свидетельствует о продолжении долгосрочного тренда увеличения спроса на антидепрессанты.

Продажи антидепрессантов начали расти в 2019 году, когда россияне приобрели 8,4 млн упаковок на сумму 4,7 млрд руб. За семь лет объем продаж увеличился в четыре раза, при этом за последние три года расходы на антидепрессанты удвоились. Даже несмотря на небольшой спад в 2020 году, когда продажи снизились на 6%, в остальные годы спрос на препараты продолжал расти.

По мнению экспертов, рост продаж антидепрессантов связан с несколькими ключевыми факторами. В первую очередь, это изменение отношения россиян к психическим расстройствам и рост осведомленности о депрессии. В прошлом многие люди опасались принимать антидепрессанты, но сегодня ситуация изменилась: они стали восприниматься как эффективные средства для борьбы с депрессией и тревожными расстройствами.

Также важным фактором является повышение стрессовых ситуаций в обществе. Пандемия коронавируса значительно увеличила уровень тревоги среди россиян, а в последние годы экономические и социальные проблемы, такие как сокращения на рынке труда и снижение доходов, усилили потребность в поддержке психического здоровья.

Аналитики прогнозируют, что рынок антидепрессантов в России продолжит расти в ближайшие два-три года. Ожидается, что объем продаж может превысить 30 млрд руб., если тренд сохранится. В любом случае, текущие показатели показывают, что потребление антидепрессантов в России будет только увеличиваться.

