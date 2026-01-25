Беременные теперь могут сдать новый пренатальный тест бесплатно

Он делается для оценки риска хромосомных аномалий

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода, стал доступен беременным по ОМС. Это зафиксировано в утвержденной программе госгарантий бесплатной медицины на 2026 год, с которой ознакомился ТАСС.

Беременным и раньше была положена дородовая диагностика нарушений развития ребенка. Но в программе, действующей с 2026 года, формулировка уточняется. Теперь бесплатная медпомощь включает "неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери)". В Минздраве ранее объясняли, что НИПТ по ОМС смогут сдать беременные, у которых средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями.

НИПТ - это безопасный и точный метод скрининга во время беременности, основанный на анализе ДНК плода, циркулирующей в крови матери. Он делается для оценки риска хромосомных аномалий, определения пола ребенка. Тест не требует серьезного вмешательства в организм, достаточно взять у матери кровь из вены. Это отличает его от инвазивных анализов, где делается прокол, например, для забора околоплодной жидкости (считается, что в этом случае есть небольшой риск осложнений, в том числе выкидыша, поэтому назначается такая диагностика только по показаниям).

Раньше сдать НИПТ можно было только платно. В последние годы в некоторых регионах, в частности в Москве, женщин с высоким риском аномалий развития плода начали тестировать бесплатно.