В медучреждении выявили внебольничную пневмонию

В Кемеровской области в психоневрологическом интернате города Прокопьевск у двух проживающих была выявлена внебольничная пневмония. Об этом сообщили в минздраве региона.

По данным ведомства, заболевшие были оперативно госпитализированы в инфекционное отделение Прокопьевской больницы.

Напомним, что по факту вспышки заболевания территориальные органы СК России проводят доследственную проверку.

По данным минздрава Кузбасса, 128 человек, проживающих в корпусе, были обследованы на носительство гриппа А, у 46 пробы оказались положительные, но без проявления клинических симптомов.

Эти проживающие в доме-интернате были госпитализированы в инфекционную больницу Новокузнецка, а также инфекционное отделение Прокопьевской городской больницы.

Органы Роспотребнадзора и областное министерство здравоохранения взяли на контроль Прокопьевский дом-интернат, в учреждении проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.