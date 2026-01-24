Михаил Мурашко рассказал, как работали медики в новогоднюю декаду

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подвел итоги работы медицинских организаций в новогодние каникулы. Как отметил министр, система здравоохранения в целом подтвердила высокую готовность к работе во время праздников, однако статистика происшествий преподнесла тревожные сюрпризы, в том числе, из-за аномальной погоды.

По словам министра, ключевой задачей была «поддержка полной готовности медицинской инфраструктуры к оказанию всех видов помощи населению». Мурашко отметил, что «региональные системы здравоохранения показали высокую степень готовности реагирования на чрезвычайные ситуации, оказывая своевременную медицинскую помощь».

Важную роль сыграли современные технологии. Федеральный центр медицины катастроф организовал ежедневный мониторинг, а его специалисты провели более 3,8 тысячи телемедицинских консультаций. Эта практика позволила оперативно оказывать поддержку врачам на местах, особенно при лечении пациентов в тяжелом состоянии.

Однако совместный анализ с МВД выявил тревожные тенденции. Хотя общее число ДТП снизилось до 2,6 тысячи по сравнению с прошлым годом, «увеличилось число тяжелых ДТП с пострадавшими».

«К большому сожалению, выросло и число пострадавших детей», — подчеркнул министр.

Еще одним серьезным вызовом стали сильные морозы.

«В регионах с аномально низкими температурами увеличилось количество пожаров, и, к сожалению, как следствие — выросло также число пострадавших и погибших в них», — констатировал Мурашко.

Региональные власти обязали детально разобрать каждый такой случай. Министр призвал не ослаблять профилактическую работу, отметив, что «крайне важно проводить профилактические мероприятия с целью снижения травматизма».

Актуальность этого напоминания только возрастает, ведь, как предупредил Мурашко, «сейчас еще в большом количестве регионов низкие температуры и идут снегопады». Медицинским службам по всей стране необходимо сохранять полную готовность к новым вызовам непогоды.