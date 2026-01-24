Россиянка получила ожоги лица после фототерапии

Жительница России получила ожоги кожи лица и отек гортани после фототерапии в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

© Lenta.ru

Девушка решилась на аппаратную процедуру, в ходе которой на кожу воздействуют световыми импульсами, ради избавления от купероза на крыльях носа. В салоне ей предложили провести полную процедуру на лице. Косметолог обещала, что это решит проблемы с кожей.

В ходе сеанса россиянка почувствовала сильную боль и попросила остановить процедуру. Однако сеанс завершили после небольших пауз.

«Уже дома клиентка почувствовала себя плохо. По ее словам, из-за сильного стресса у нее случился отек гортани и она начала задыхаться», — говорится в сообщении.

Также у девушки появились ожоги на лице.

В октябре стало известно, что в Абакане возбудили дело в отношении косметолога за незаконную деятельность. Подозреваемая оказывала услуги без лицензии и медицинского образования.