В РФ расширят дистанционный мониторинг здоровья с помощью умных устройств

Число пациентов, которым будут предоставлены устройства для дистанционного контроля здоровья, планируется увеличить в России к 2030 году. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет об использовании так называемых персональных медицинских помощников в рамках дальнейшей модернизации первичного звена здравоохранения. Предполагается увеличение количества "пациентов, обеспеченных дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных".

Работа в этой части программы запланирована до 1 января 2030 года.

Персональные медицинские помощники - устройства и связанные с ними цифровые сервисы, которые позволяют непрерывно или регулярно отслеживать показатели состояния здоровья (уровень глюкозы, артериальное давление, ЭКГ и так далее) и передавать эти данные врачу или в информационную систему для анализа.

Пилотный проект по удаленному мониторингу для пациентов с диабетом и гипертонией стартовал в 2022 году, после чего его было решено масштабировать. Включение персональных медицинских помощников в ОМС, как планируется, позволит за счет дистанционного мониторинга состояния здоровья сделать медпомощь более доступной и непрерывной для пациентов с хроническими заболеваниями и лиц, нуждающихся в длительном диспансерном лечении.