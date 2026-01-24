Ижевские хирурги спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Торакальные хирурги ижевской ГКБ №9 спасли пациента с ножевым ранением в области сердца. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина экстренно поступил в Городскую клиническую больницу №9 с ножевым ранением левой половины грудной клетки в области сердца. С учетом тяжести ранения, у врачей были считанные минуты, чтобы сохранить пациенту жизнь. Хирурги Олег Губер и Денис Завалин, анестезиолог-реаниматолог Елена Шиляева провели торакотомию — операцию с разрезом между ребрами. Врачи зашили раны левого желудочка сердца и остановили кровотечение.

После стабилизации состояния спасенного пациента выписали под амбулаторное наблюдение.