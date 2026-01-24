Мужчина с раком четвертой стадии назвал первый симптом

После ряда обследований 46-летнему мужчине, который в целом чувствовал себя здоровым, врачи сообщили, что ему осталось жить меньше года.

Дискомфорт в спине, который время от времени ощущал британец, оказался признаком рака. В больницу он попал с одышкой и сильной болью в верхней правой части спины, передает Daily Mail.

"Прежде чем обратиться за помощью, мужчина несколько месяцев испытывал недомогание, полагая, что это просто следствие повседневной жизни и усталости на работе - он был штукатуром. Однако обследование показало запущенную стадию рака поджелудочной железы и большие проблемы в легких и других органах", - передает издание.

Британец списывал боль в спине на растяжение мышц. Также он считал, что это связано с плохим сном - мужчина даже купил новый матрас.

Также известно, что пациент увлекался йогой и не ел мясо. Проблем со здоровьем до "непонятных болей в спине" у него не было.

42-летняя жена британца, мать троих детей, подтвердила, что супруг тщательно следил за питанием и не ел переработанную пищу.

Сейчас британец проходит курс химиотерапии, старается сохранить позитивный настрой, но признается, что без лекарств чувствует себя "очень уставшим". Мужчина всегда был очень общительным, у него много друзей и знакомых. Благодаря этому удалось собрать на лечение нужную сумму.

Врачи отметили, что рак поджелудочной железы является особенно коварным (его еще называют "тихим убийцей") из-за едва заметных симптомов, которые, как правило, обнаруживаются слишком поздно.