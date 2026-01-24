В Центре Гамалеи начали закупку и синтез вакцины от рака для трех пациентов

В Центре Гамалеи начали закупку производных для создании вакцины от рака, вскоре специалисты начнут синтез препарата. Первыми пациентами, которые получат новое лекарство, станут три больных сложной формой меланомы, об этом «Газете.Ru» сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

© Газета.Ru

«Мы выбрали трех пациентов, которые хорошо отвечают на терапию ингибиторов контрольных точек. Это значит, что они хорошо отреагирует на введение вакцины, и она им поможет», – рассказал академик.

У больных уже были взяты небольшие фрагменты опухолевой и неопухолевой ткани. Эти образцы отсеквенированы (читается их геном) и проанализированы. Осталось создать индивидуальную вакцину для каждого.

Как ранее рассказывал академик Гинцбург, меланомы содержат наибольшее количество мутаций, поэтому с этих опухолей решили начать эксперимент с применением новой российской вакцины.

«Следующий шаг, очевидно, — немелкоклеточный рак легкого, который тоже очень много мутаций содержит. Дальше, по всей видимости, пойдут раки поджелудочной железы», – говорил академик ранее.

Уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции, а клинические иммунологи будут определять, необходимо ли последующее введение препарата или можно ограничиться тем, что уже было применено.