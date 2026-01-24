Эксперт рассказал, когда ожидается пик заболеваемости гриппом

Пик заболеваемости гриппом ожидается в феврале, но значимого эпидемического подъема не прогнозируется. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Пик заболеваемости гриппом традиционно приходится на февраль, а те же аденовирусы, риновирусы циркулируют круглый год, так что заболеваемость так или иначе будет, пока не наступит тепло. <…> Эпидемического подъема мы не ждем - такое заключение можно сделать на основании данных о заболеваемости на последней неделе года, именно 52-я неделя, как правило, определяет прогноз сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями", - сказал Горелов.

Он отметил, что текущее увеличение случаев ОРВИ типично для этого времени года. Похолодание и более частое пребывание в закрытых помещениях повышают плотность контактов и способствуют передаче респираторных вирусов, дополнительно на распространение влияют пониженная влажность воздуха и циркуляция возбудителей при резких колебаниях погоды.

В целом, по словам эксперта, уровень заболеваемости не превышает многолетних средних показателей. Это связано как с погодными условиями, так и с уровнем вакцинации от гриппа - в этом сезоне она составила 55%.

Горелов добавил, что, пока продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, важно соблюдать респираторный этикет и оставаться дома при признаках заболевания.