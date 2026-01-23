В СНГ намерены совершенствовать методы профилактики туберкулеза

Доработка проекта плана совместных действий государств-участников СНГ до 2030 года по предупреждению распространения туберкулеза, основанного на анализе эпидемиологической ситуации по данному заболеванию, прошла в штаб-квартире организации.

В заседании экспертной группы в онлайн-режиме, уточнили 23 января БЕЛТА в Исполкоме СНГ, приняли участие эксперты из Азербайджана и Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета Содружества.

Специалисты пояснили, что разработка мер реализуется с целью повышения эффективности сотрудничества в сфере противодействия заболеванию. А основной целью документа является дальнейшее развитие сотрудничества партнеров в реализации планов по снижению бремени туберкулеза в обществе.

Для этого эксперты намерены совершенствовать методы профилактики заболевания, в том числе в группах высокого риска, вырабатывать согласованные подходы к раннему выявлению всех форм туберкулеза и всеобщему доступу к тестированию на лекарственную устойчивость, в том числе мигрантов. Причем, особое внимание будет уделяться обеспечению эффективного лечения лиц, больных различными формами туберкулеза.

В Исполкоме агентству дали понять, что ряд пунктов плана посвящен повышению профессионального уровня подготовки врачей, среднего медицинского персонала, в том числе первичного звена здравоохранения, по вопросам раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с туберкулезом. В этой связи страны планируют взять обязательства по снижению заболеваемости населения туберкулезом до 20% и смертности до 35% по сравнению с 2015 годом, а также на 100% охватить лиц с этим заболеванием медицинскими и социальными льготами.

Кстати, во время дискуссии была зафиксирована необходимость расширения использования возможностей образовательных центров, сотрудничающих с ВОЗ в странах СНГ, а также проработки вопроса с Европейским региональным бюро ВОЗ о проведении обучающих курсов в онлайн-формате.

Представители России проинформировали коллег и о проведении 3-5 июня 2026 года II Международного конгресса специалистов СНГ в области респираторного здоровья "Респираторная медицина стран СНГ: в фокусе социально значимые инфекции" и пригласили всех заинтересованных принять участие в мероприятии. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания доработали и согласовали проекты плана мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза на 2027-2030 годы и решения Экономического совета СНГ по этому вопросу, резюмируют новостные порталы.