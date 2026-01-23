Герпес лишил двухлетнего англичанина зрения

В Великобритании двухлетний Джувон мог заразиться герпесом после поцелуя человека из близкого окружения. Вирус стал причиной тяжелого поражения роговицы глаза и потери зрения, пишет сетевое издание NEWS.RU.

© Вести Подмосковья

Мать мальчика заметила, что у ребенка происходит что-то с глазом, но не придала этому серьезного значения. Антибиотики не помогли и вскоре состояние малыша резко ухудшилось. Внутри глазного яблока у него происходили какие-то изменения.

Затем мальчик потерял чувствительность глаз, мог засунуть в них палец, поцарапать глазное яблоко и даже не отреагировать на это негативно. Обследования показали, что у ребенка герпетический кератит. У родителей вируса герпеса не оказалось, поэтому он «достался» Джувону от кого-то еще из близких.