Москвич чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе

Житель Подмосковья чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

© Мослента

24-летний мужчина обратился в Видновскую больницу с жалобами на снижение слуха в правом ухе. Врач обнаружил в слуховом проходе инородное тело и извлек его с помощью специального крючка.

«Инородный предмет был извлечен без каких-либо сложностей, причем без анестезии. Пациент отметил, что теперь прекрасно слышит», — рассказал оториноларинголог больницы Рауль Тен.

Оказалось, что москвич использовал беруши два года назад во время работы в шумном коллективе. Когда снял их, заметил, что части одной из них нет, однако позже забыл об этом.

Как отметили в ведомстве, перепонка и слуховой проход пациента за это время не пострадали. После всех манипуляций мужчину отпустили домой.

Ранее врачи достали из пищевода москвички свиное ухо.