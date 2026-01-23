Можно ли вылечить импотенцию электротерапией

Врач-рефлексотерапевт Наталья Карташова прокомментировала инициативу лечить импотенцию, вызванную коронавирусом, с помощью электротерапии, которая должна привести к расширению сосудов и снижению нервного напряжения у пациентов.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что это действительно может быть эффективный способ лечения, так как потенция действительно зависит от сосудов. А коронавирус привел к их массовому атеросклерозу. Но электротерапия эффективна только в случае функциональных нарушений полового члена. Но если атеросклероз зашел слишком далеко, то одной электротерапией уже не помочь. Еще одним средством борьбы с импотенцией является тренажер Кегеля.

«Он подразумевает, что в область ягодиц вставляется электрод, а со спины вставляются иглы с электродами. После между ними одновременно включаются раздражающие и электрические импульсы. Тем самым простата улучшает кровообращение, уменьшается отек и улучшается трофика», — заключила Карташова.

