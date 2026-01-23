Врачи провели уникальную операцию с «растущим» имплантом для ребенка

В Санкт-Петербурге успешно проведена первая в России симультанная операция на открытом сердце и грудной клетке у двухлетнего ребенка. Большая команда врачей, по сути, провела сразу две сложнейших операции: кардиохирурги устранили врожденный порок сердца, а хирурги-ортопеды исправили деформацию грудной клетки, угрожавшую работе сердца и легких. Ключевым элементом успеха стала уникальная отечественная разработка - телескопическая "растущая" металлоконструкция, с помощью которой врачи выправили маленькому пациенту его грудную клетку. Этот уникальный имплант будет менять форму по мере роста ребенка, предотвращая необходимость повторных операций. Хирурги говорят, что удалят его через два года, когда костный каркас ребенка окончательно окрепнет и его уже не нужно будет удерживать в правильном положении.

Проблема, требовавшая прорывного решения

Пациент - двухлетний Александр родился со сложной патологией: врожденным пороком сердца и прогрессирующей деформацией грудной клетки. Деформированная грудная клетка сдавливала сердце и легкие, мешая ребенку дышать.

Традиционный подход лечения в подобных случаях требует проведения двух тяжелых многочасовых операций с интервалом в несколько лет: сначала на сердце, затем - на грудной клетке. И это - всегда повышенные риски для пациента. Кроме того, деформированная грудная клетка продолжала бы сдавливать сердце, снижая эффективность кардиохирургического лечения.

Для устранения обеих проблем было принято решение объединить усилия кардиохирургов и ортопедов в рамках одной операции, и это бы беспрецедентный случай.

Технология, изменившая правила игры

Сердцем инновации стал телескопический имплант, разработанный специалистами НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера. В отличие от стандартных статичных пластин, которые фиксируются к ребрам и требуют замены по мере роста ребенка, новая система способна адаптироваться к растущему организму.

Конструкция состоит из двух стабилизаторов, которые крепятся к ребрам, и эластичной спицы между ними. Эта спица удерживает грудную клетку в правильном анатомическом положении и может плавно менять форму, не препятствуя естественному росту костных структур.

"Все ортопеды в мире при деформациях грудной клетки используют пластины, которые статичны... Мы же разработали и запатентовали метод с использованием первой в мире "растущей" системы. Это позволяет избежать повторных операций по замене конструкции и вторичных деформаций грудной клетки", - пояснил завотделом патологии позвоночника, спинного мозга и грудной клетки Центра имени Турнера Дмитрий Рыжиков.

Как проводилась операция

Операция проводилась на базе Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Детская городская больница №1).

Сначала команда кардиохирургов под руководством главного детского кардиохирурга СЗФО Рубена Мовсесяна выполнила коррекцию порока сердца - пластику дефекта межпредсердной перегородки. После кардиохирургического этапа начался ортопедический - специалисты НМИЦ имени Турнера под руководством Дмитрия Рыжикова исправили деформацию грудной клетки, установив телескопическую систему.

"Мы стоим у истоков нового направления в отечественной медицине, где мультидисциплинарный подход обеспечивает безопасность и эффективность лечения. В результате единственной операции ребенок получил шанс на здоровую и полноценную жизнь", - так прокомментировал результаты усилий хирургов директор НМИЦ им. Турнера, член-корреспондент РАН Сергей Виссарионов.

Как сделать такую сложную хирургию доступнее

Подобные операции относятся к высокотехнологичной медицинской помощи, и это очень дорогое лечение. Чтобы дать шанс большему числу детей с подобными сочетанными патологиями, медицинское сообщество выступает с инициативой. Новый метод предлагается включить в перечень видов лечения, финансируемых фондом "Круг добра".

Фонд, бюджет которого на 2026 год составляет 195,9 млрд рублей в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", постоянно расширяет перечень оказываемой помощи. Включение в него новой уникальной методики позволило бы оплачивать такие операции за счет средств фонда, сделав их доступными для семей по всей России.

Результат и взгляд в будущее

Двухлетний Саша уже выписан на амбулаторное наблюдение. За месяц после операции он стал активнее и набрал килограмм веса, значит, организм хорошо восстанавливается. Конструкция, как говорят врачи, будет удалена примерно через два года, когда грудная клетка ребенка стабилизируется в правильном положении.

Успешный опыт Санкт-Петербургский хирургов может лечь в основу новых клинических рекомендаций одновременного лечения сочетанных патологий, сводя к минимуму риски и стресс для пациентов.