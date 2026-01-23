Эксперт рассказала о расширении возможностей быстрой хирургии

Объем малотравматичных операций в стационарах кратковременного пребывания увеличился в столице в пять раз. Сложные манипуляции, включая хирургические, теперь проводятся в течение одного дня. Об этом в пятницу, 23 января, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За пять лет мы увеличили объем таких операций в пять раз: с 40 тысяч в 2020 году до более чем 200 тысяч в минувшем. Сегодня москвичи могут получить оперативное и качественное лечение в СКП на базе 28 крупнейших взрослых и детских стационаров города, — отметила она.

На данный момент отделения СКП работают для взрослых по восьми хирургическим профилям, для детей — по семи. Среди наиболее востребованных — операции в сферах акушерства и гинекологии, общей хирургии, офтальмологии, травматологии, урологии и сердечно-сосудистой хирургии.

Кроме того, помощь могут оказать оториноларингологи и челюстно-лицевые хирурги. За время своей работы СКП получили высокую оценку пациентов. После лечения они возвращаются к обычной жизни уже на следующий день.

