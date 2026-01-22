Роспотребнадзор дал оценку системе эпиднадзора России

Такой комментарий ведомство дало на фоне обсуждения угрозы "четвертой эпидемии"

Угроза "четвертой эпидемии" обсуждается в мире, на этом фоне в РФ действует эффективная система эпиднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Международное медицинское сообщество обсуждает угрозу так называемой "четверной эпидемии" или возможной пандемии, связанной с четырьмя вирусами, которые потенциально могут дать начало новой "болезни X": птичьим гриппом, лихорадкой Оропуш, краснухой и оспой обезьян. По данным зарубежных изданий, все четыре возбудителя активно эволюционируют. В Российской Федерации существует система эффективного эпидемиологического надзора", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что осуществляется постоянный мониторинг циркуляции патогенов, в том числе перечисленных выше. В наличии имеются высокочувствительные отечественные тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний, а также вакцины для профилактики ряда этих инфекций.