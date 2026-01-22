В Роспотребнадзоре ответили об угрозе распространения лихорадки оропуш в РФ

Условия для распространения лихорадки оропуш в РФ отсутствуют, заболевание передается через укусы мелких мошек и некоторых видов комаров. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Лихорадка Оропуш распространена в странах Южной Америки, в частности, в Боливии, Бразилии, Колумбии и Перу, а также встречается на Кубе. Передается через укусы мелких мошек и некоторых видов комаров. На территории Российской Федерации отсутствуют условия для местной передачи и циркуляции вируса", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, несмотря на это, научно-исследовательские организации Роспотребнадзора оперативно разработали специфические тест-системы для выявления и мониторинга завозных случаев.