Медики помогли девочке с травмой головы после катания на тюбинге

В Приморском крае 12-летняя девочка была экстренно доставлена в больницу после того, как сильно ударилась головой и потеряла сознание после спуска на «ватрушке».

Несчастный случай произошёл 14 января на одной из горок Дальнегорска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Компьютерная томография показала мозговое кровоизлияние. Для оперативной оценки были экстренно вызваны травматолог и проведена телемедицинская консультация с краевым нейрохирургом.

Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей, через восемь дней девочку выписали домой.

Ранее сообщалось, что в России могут запустить кампанию по борьбе со стихийными горками, на которых дети часто получают травмы.