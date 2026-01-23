В России проходит клинические испытания вакцина против птичьего гриппа

Вакцина готовится к серийному производству на случай пандемии. Кроме того, Роспотребнадзором разработаны высокочувствительные тест-системы.

Вакцина против птичьего гриппа (штамм H5N1) в настоящее время проходит клинические испытания и готовится к серийному производству на случай пандемии, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Там добавили, что Роспотребнадзором разработаны высокочувствительные тест-системы для выявления циркулирующих штаммов гриппа, включая H5.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора является одним из двух в мире сотрудничавших центров ВОЗ по изучению гриппа в зонах пересечения экосистем человека и животных.

Центр круглосуточно отслеживает риски, которые связаны с вирусами птичьего гриппа, мониторит ситуацию, дает научную оценку и прогнозирует развитие ситуации. Каждый года анализируется более 10 тысяч образцов от дикой и домашней птицы, а также от лиц, которые контактируют с ними, подчеркнули в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о распространении нового штамма аденовируса.