Врачи спасли 90-летнюю пенсионерку после тяжелого инфаркта миокарда

Кардиологи и хирурги Сургута спасли 90-летнюю Марию Коваленко после инфаркта миокарда и острого тромбоза. Историей спасения пожилой пациентки поделился директор окружного депздрава Роман Паськов.

Отличница народного просвещения дома потеряла сознание, а после поступила в окружной кардиоцентр. Медики провели операцию по стентированию коронарных артерий и смогли стабилизировать состояние ветерана.

Однако во время лечения у женщины возникли сильные боли в левой ноге. Обследование показало: острый тромбоз подвздошной артерии, требующий немедленного вмешательства. Тогда пациентку срочно транспортировали в Сургутскую окружную клинику.

Хирурги удалили тромбы и атеросклеротические бляшки, что помогло вернуть проходимость артерий. Благодаря операции кровоснабжение конечности было полностью восстановлено, а болевой синдром исчез.

