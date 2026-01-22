Врачи спасли почку ребенку

В Ханты-Мансийском автономном округе врачи успешно провели органосохраняющую операцию пятилетнему мальчику.

В Нижневартовской окружной детской больнице успешно прооперировали пятилетнего ребёнка с тяжёлым диагнозом – гидронефрозом.

Патологию выявили во время планового УЗИ. Последующее обследование показало, что левая почка находится в терминальной стадии поражения. Информация о случае опубликована в телеграм‑канале "Здравоохранение Югры".

Врачи провели органосохраняющую операцию, чтобы сохранить функцию почки. Оперативное вмешательство выполнили лапароскопическим методом – это обеспечивает более быстрое восстановление пациента. Контрольное обследование подтвердило положительную динамику, функция почки восстановилась, лабораторные анализы в норме.

Ребёнка выписали из больницы – сообщает Ugra-news.ru.

Благодаря оперативному выявлению патологии и грамотным действиям медиков удалось избежать потери органа и вернуть ребёнку здоровье.