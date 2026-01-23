В Госдуме предложили ввести в поликлиниках должность онлайн-терапевта
Группа депутатов, включая зампреда Госдумы Владислава Даванкова, направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести в поликлиниках должность онлайн-терапевта. Авторы считают, что это поможет разгрузить участковых врачей и предоставить равный доступ к медпомощи для разных категорий пациентов.
Многие вопросы, с которыми люди приходят на очный прием, можно решить дистанционно - например, повторное назначение или коррекция терапии, консультации при легких ОРВИ, продление больничного, оформление справок и направлений. Кроме того, чтобы получить онлайн-консультацию, пациентам не нужно будет отпрашиваться с работы.
"Считаем целесообразным ввести штатную должность "онлайн-терапевта" в каждой государственной и муниципальной поликлинике, официально выделив часть нагрузки этого врача на дистанционное консультирование граждан", - цитирует письмо депутатов ТАСС.