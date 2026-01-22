Тюменка умерла от укуса домашней кошки

Тюменка скончалась от бешенства после того, как её укусила домашняя кошка. По данным Роспотребнадзора, животное заразилось в лесу, контактировав с больным зверем.

Женщина не придала инциденту значения — не сообщила о укусе и не обратилась за медицинской помощью. Впоследствии это привело к необратимым последствиям: заболевание прогрессировало, и пострадавшая умерла.

Специалисты подчёркивают: бешенство имеет стопроцентную летальность. Единственный способ избежать гибели — своевременно обратиться к врачу после контакта с подозрительным животным и пройти курс профилактических прививок.