Росстандарт утвердил ГОСТы для систем онлайн-мониторинга здоровья

Для персональных медицинских помощников — дистанционных устройств мониторинга здоровья установили ГОСТы. Об этом сообщает 22 января РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Как уточняется, стандарты учитывают имеющиеся технологические практики, а также положения российского законодательства в сфере защиты персональных данных и локализации информации.

Кроме того, ГОСТы формируют единый подход к построению программно-аппаратной архитектуры медицинских помощников, принципам сбора и передачи данных, а также требованиям по взаимодействию устройств с информационными медцентрами регионов.

В Росстандарте отметили, что актуальность данных стандартов связана с постоянно расширяющейся практикой дистанционного мониторинга здоровья пациентов с различными хроническими заболеваниями.

Ранее в ведомстве сообщали, что в 2026 году будет продолжена разработка стандартов в сферах станкостроения, робототехники, применения беспилотников и высокоскоростных железнодорожных магистралей.