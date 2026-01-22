Какие четыре исследования помогают найти рак мочеполовой системы за час

Многие серьезные патологии мочеполовой системы, в том числе и рак, нетрудно вылечить, если приступить к терапии в самом начале их развития. Для раннего выявления рака нужно пройти четыре исследования: общий анализ мочи, УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря, а также анализ крови на креатинин и ПСА (простатический специфический антиген). Пройти мини-чекап можно за час, рассказал «Газете.Ru» уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С.П. Боткина) Виген Малхасян.

«Общий анализ мочи (ОАМ) позволяет выявить наличие лейкоцитов и нитритов, что может указывать на возможный инфекционный процесс. Белок в моче (протеинурия) – один из первых сигналов о нарушении фильтрационной функции почек. Анализ дает возможность обнаружить эритроциты (кровь в моче), что указывает на возможное наличие опухоли или других заболеваний мочевыводящих путей», – утверждает уролог.

УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи позволяет выявить камни (конкременты) в почках, мочевом пузыре, заподозрить камни в мочеточниках, определить опухоли почки и мочевого пузыря, кисты почки и аномалии строения мочевых путей, а также обнаружить аденому предстательной железы.