С 2026 года в программу диспансеризации для молодых людей 18-40 лет будет включен важный новый анализ — исследование липидов крови, включающее определение липопротеина "А" (ЛпА). Как уже сообщала "Российская газета", этот тест хотя бы однократно смогут пройти все молодые люди. Это исследование помогает диагностировать опасное наследственное состояние — семейную гиперхолестеринемию, одну из главных причин неожиданных инфарктов и инсультов в молодом возрасте.

© РИА Новости

Что представляет собой семейная гиперхолестеринемия и чем она опасна

Это не болезнь образа жизни, а врожденная генетическая особенность. У людей с таким диагнозом с рождения нарушена работа печени, которая, говоря простыми словами, плохо "вылавливает" из крови "плохой" холестерин (ЛПНП). В результате его уровень может быть в 2-3 раза выше нормы даже у стройного и физически активного человека, который и не подозревает, что находится в зоне риска. Высокий уровень холестерина "не болит", и вообще никак до поры до времени себя не проявляет, но ведет к раннему атеросклерозу.

Главная опасность в том, что сердечно-сосудистые катастрофы (инфаркты, инсульты) у таких людей могут случаться неожиданно и рано — в 30-45 лет, а иногда в еще более молодом возрасте. По статистике, до 90% инфарктов у молодых связаны именно с этой наследственной причиной, — пояснил, рассказывая о новом тестировании, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев.

Почему это заболевание часто пропускают? Традиционно уровень холестерина в рамках профилактики начинают отслеживать у пациентов после 40 лет. Молодым людям без явных жалоб этот анализ не назначают, а в перечень обязательных исследований при профилактических осмотрах и диспансеризации он не входил. Поэтому опасная болезнь часто долго остается невидимой, а диагноз выявляется, когда уже случился инфаркт.

На что можно обратить внимание самому?

Существуют некоторые внешние признаки, которые могут косвенно указывать на очень высокий уровень холестерина.

Ксантомы: небольшие жировые узелки желтоватого цвета под кожей, на кистях рук, локтях, коленях.

небольшие жировые узелки желтоватого цвета под кожей, на кистях рук, локтях, коленях. Ксантелазмы: плоские желтоватые бляшки (отложения холестерина) на веках.

плоские желтоватые бляшки (отложения холестерина) на веках. Липоидная дуга роговицы: светло-серая или белая дуга по краю радужной оболочки глаза, заметная у людей до 45 лет.

Обнаружение таких признаков — серьезный повод сдать липидный профиль, даже в молодом возрасте. Но важно понимать: у многих пациентов таких тревожных сигналов нет, а холестерин зашкаливает. Так что самый верный путь проверить себя — сдать анализ.

Что такое липопротеин "А" и зачем его измеряют

Для оценки сердечно-сосудистых рисков врачи давно используют липидный профиль — анализ, показывающий уровни общего холестерина, "хорошего" (ЛПВП) и "плохого" (ЛПНП) холестерина, триглицеридов. Липопротеин "А" (ЛпА) — это еще одна важная частица, похожая на "плохой" холестерин, но с особым клейким белком. Именно это свойство делает ЛпА особенно опасным: он сильнее способствует образованию тромбов и атеросклеротических бляшек.

Ключевая особенность ЛпА: его уровень почти на 100% определяется генами и не зависит от диеты, спорта или образа жизни. Поэтому высокий показатель ЛпА — это четкий сигнал о возможной наследственной форме гиперхолестеринемии.

Диагноз, который спасает жизни

«Семейная гиперхолестеринемия — это не "переел жирного". Это врожденная генетическая особенность, — поясняет Бадма Башанкаев. — Человек может быть стройным, бегать марафоны, но иметь холестерин 10-12 ммоль/л. Без специальных лекарств, назначаемых врачом, диета здесь не сработает».

Это состояние встречается у каждого 250-го человека (около 4 человек на 1000), что делает его не такой уж редкой проблемой. При этом 66% диагностированных пациентов — женщины. Объяснение этому печальное: просто мужчины с невыявленной наследственной гиперхолестеринемией часто не доживают до возраста, когда проблема становится очевидной.

Включение исследования на ЛпА в обязательную диспансеризацию для всех с 18 до 40 лет при выполнении липидного профиля — это надежный способ обнаружить угрозу и вовремя назначить жизнеспасающее лечение.