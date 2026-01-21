Хирурги сохранили обе почки при лечении двусторонней опухоли

Хирурги Волгоградского онкодиспансера успешно выполнили поэтапное органосохраняющее лечение при двустороннем опухолевом поражении почек у пациентки 53 лет. Врачам удалось не только удалить больную ткань, но и сохранить органы. Женщина избежала инвалидности, ей не нужен диализ.

Поражение обеих почек — редкий и сложный клинический случай. Выполнение сразу двойной операции чревато риском острой почечной недостаточности. Вмешательства в два этапа — это опасность потерять время и позволить недугу прогрессировать.

Как рассказали в облздраве, операцию провели заведующий отделением хирургических методов лечения Владимир Проноза и онкоуролог Роман Алферов. Врачи разработали такой план: вначале выполнить лапароскопическую резекцию (вырезание части органа через небольшие проколы) правой почки, спустя два месяца — более сложная операция по удалению опухоли левой почки, расположенной близко к почечной лоханке.

Опухоли оказались на первой стадии, очаги полностью удалили при сохранении паренхимы (функциональная ткань, ответственная за фильтрацию крови и образование мочи) почек. Операции прошли с минимальной потерей крови и быстрым восстановлением.