Что представляет собой энтеровирусная инфекция и чем она опасна

Роспотребнадзор разбирается со случаем энтеровирусной инфекции на курорте Пхукета
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Таиланда в связи с сообщениями о заболевании россиянина энтеровирусной инфекцией после купания в бассейне на Пхукете, сообщили сегодня в ведомстве.
СМИ сообщили, что российский турист заболел энтеровирусной инфекцией во время отдыха в одном из отелей на курорте Пхукет. Роспотребнадзор обратился в Министерство здравоохранения Таиланда с просьбой предоставить данные по результатам эпидемического расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.
«Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно‑эпидемиологического благополучия. Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР)», — уточнили в ведомстве
Как защититься от энтеровирусных и кишечных инфекций.
- Мойте руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест.
- Пейте только бутилированную или кипяченую воду. Следите, чтобы во время купания вода не попадала в рот.
- Хорошо мойте фрукты и овощи;
- Не купайтесь в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями.
- Избегайте близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея).
«Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, появление температуры, рвоты, сыпи или других симптомов — немедленно обращайтесь за медицинской помощью!» — советуют эксперты ведомства.
Что представляет собой энтеровирусная инфекция
Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами. На сегодняшний день известно более 100 типов этих вирусов, наиболее часто встречаются — вирусы Коксаки, энтеровирусы 68-71 типов.
Особенности энтеровирусной инфекции
Широкое распространение: энтеровирусы очень заразны. Источник — больной человек, причем заразиться можно даже от человека, у которого нет признаков болезни (бессимптомное носительство). Вирус передается через грязные руки, загрязненную воду, пищу, а также воздушно-капельным путем.
Сезонность: чаще всего вспышки происходят летом и осенью, в тропических странах — круглогодично.
Многообразие симптомов ("полиморфизм"): одна и та же инфекция может протекать по-разному. Часто она начинается с общих симптомов лихорадки: высокая температура, слабость, головная боль, тошнота, боль в горле. Затем могут развиться различные формы.
- Респираторная: похожа на ОРВИ.
- Кишечная: тошнота, рвота, диарея.
- Экзантема ("бостонская лихорадка"): сыпь в виде пятен или пузырьков на коже.
- Герпангина: болезненные язвочки на миндалинах и в глотке.
- "Рука-нога-рот": сыпь с пузырьками именно в этих зонах.
- Конъюнктивит: поражение слизистой оболочки глаза.
Чем опасна энтеровирусная инфекция?
Главная опасность заключается в том, что энтеровирусы могут поражать не только слизистые оболочки и кожу, но и центральную нервную систему, сердце, мышцы и другие органы, вызывая у людей с неокрепшим или ослабленным иммунитетом тяжелые, потенциально смертельные осложнения.
Серьезные неврологические осложнения
- Серозный менингит: воспаление оболочек головного мозга. Симптомы: сильная головная боль, рвота, светобоязнь, ригидность затылочных мышц. Это самое частое тяжелое проявление.
- Энцефалит и менингоэнцефалит: воспаление непосредственно ткани головного мозга. Протекает тяжелее, чем менингит, может привести к судорогам, потере сознания и необратимым неврологическим последствиям.
- Острый вялый паралич (полиомиелитоподобный синдром): поражение спинного мозга, приводящее к внезапной слабости и параличу конечностей (чаще ног). Восстановление может быть неполным.
Поражение сердца
- Миокардит: воспаление сердечной мышцы, что нарушает работу сердца.
- Перикардит: воспаление оболочки сердца. Оба состояния опасны развитием сердечной недостаточности.
Другие опасные формы
- Энтеровирусный сепсис (инфекция новорожденных): у младенцев инфекция может протекать генерализованно, с поражением множества органов, и иметь молниеносное, фатальное течение.
- Острый гепатит.
- Панкреатит.
Кто в группе особого риска?
- Дети, особенно младшего возраста (до 5-10 лет), так как у них еще нет иммунитета ко многим типам вирусов.
- Новорожденные.
- Люди с ослабленным иммунитетом.
- Беременные женщины (риск для плода).
Важно знать
Специфического противовирусного лечения, направленного именно на энтеровирусы, не существует. Терапия в основном симптоматическая (жаропонижающие, регидратация, обезболивающие).
При развитии осложнений требуется немедленная госпитализация.
Основная мера профилактики — строгое соблюдение гигиены: мытье рук, кипячение воды, мытье фруктов и овощей, избегание мест скопления людей во время вспышек.
Энтеровирусная инфекция опасна не столько своими легкими формами (которые встречаются чаще всего), сколько непредсказуемостью и риском тяжелых, угрожающих жизни осложнений, особенно со стороны нервной системы и сердца. При появлении у ребенка или взрослого на фоне высокой температуры таких симптомов, как сильная головная боль, рвота, напряжение затылочных мышц, сыпь, не реагирующая на давление, или слабость в конечностях, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.