Роспотребнадзор разбирается со случаем энтеровирусной инфекции на курорте Пхукета

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Таиланда в связи с сообщениями о заболевании россиянина энтеровирусной инфекцией после купания в бассейне на Пхукете, сообщили сегодня в ведомстве.

Что представляет собой энтеровирусная инфекция и чем она опасна
СМИ сообщили, что российский турист заболел энтеровирусной инфекцией во время отдыха в одном из отелей на курорте Пхукет. Роспотребнадзор обратился в Министерство здравоохранения Таиланда с просьбой предоставить данные по результатам эпидемического расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно‑эпидемиологического благополучия. Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР)», — уточнили в ведомстве

Как защититься от энтеровирусных и кишечных инфекций.

  • Мойте руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест.
  • Пейте только бутилированную или кипяченую воду. Следите, чтобы во время купания вода не попадала в рот.
  • Хорошо мойте фрукты и овощи;
  • Не купайтесь в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями.
  • Избегайте близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея).
«Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, появление температуры, рвоты, сыпи или других симптомов — немедленно обращайтесь за медицинской помощью!» — советуют эксперты ведомства.

Что представляет собой энтеровирусная инфекция

Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами. На сегодняшний день известно более 100 типов этих вирусов, наиболее часто встречаются — вирусы Коксаки, энтеровирусы 68-71 типов.

Особенности энтеровирусной инфекции

Широкое распространение: энтеровирусы очень заразны. Источник — больной человек, причем заразиться можно даже от человека, у которого нет признаков болезни (бессимптомное носительство). Вирус передается через грязные руки, загрязненную воду, пищу, а также воздушно-капельным путем.

Сезонность: чаще всего вспышки происходят летом и осенью, в тропических странах — круглогодично.

Многообразие симптомов ("полиморфизм"): одна и та же инфекция может протекать по-разному. Часто она начинается с общих симптомов лихорадки: высокая температура, слабость, головная боль, тошнота, боль в горле. Затем могут развиться различные формы.

  • Респираторная: похожа на ОРВИ.
  • Кишечная: тошнота, рвота, диарея.
  • Экзантема ("бостонская лихорадка"): сыпь в виде пятен или пузырьков на коже.
  • Герпангина: болезненные язвочки на миндалинах и в глотке.
  • "Рука-нога-рот": сыпь с пузырьками именно в этих зонах.
  • Конъюнктивит: поражение слизистой оболочки глаза.

Чем опасна энтеровирусная инфекция?

Главная опасность заключается в том, что энтеровирусы могут поражать не только слизистые оболочки и кожу, но и центральную нервную систему, сердце, мышцы и другие органы, вызывая у людей с неокрепшим или ослабленным иммунитетом тяжелые, потенциально смертельные осложнения.

Серьезные неврологические осложнения

  • Серозный менингит: воспаление оболочек головного мозга. Симптомы: сильная головная боль, рвота, светобоязнь, ригидность затылочных мышц. Это самое частое тяжелое проявление.
  • Энцефалит и менингоэнцефалит: воспаление непосредственно ткани головного мозга. Протекает тяжелее, чем менингит, может привести к судорогам, потере сознания и необратимым неврологическим последствиям.
  • Острый вялый паралич (полиомиелитоподобный синдром): поражение спинного мозга, приводящее к внезапной слабости и параличу конечностей (чаще ног). Восстановление может быть неполным.

Поражение сердца

  • Миокардит: воспаление сердечной мышцы, что нарушает работу сердца.
  • Перикардит: воспаление оболочки сердца. Оба состояния опасны развитием сердечной недостаточности.

Другие опасные формы

  • Энтеровирусный сепсис (инфекция новорожденных): у младенцев инфекция может протекать генерализованно, с поражением множества органов, и иметь молниеносное, фатальное течение.
  • Острый гепатит.
  • Панкреатит.

Кто в группе особого риска?

  • Дети, особенно младшего возраста (до 5-10 лет), так как у них еще нет иммунитета ко многим типам вирусов.
  • Новорожденные.
  • Люди с ослабленным иммунитетом.
  • Беременные женщины (риск для плода).

Важно знать

Специфического противовирусного лечения, направленного именно на энтеровирусы, не существует. Терапия в основном симптоматическая (жаропонижающие, регидратация, обезболивающие).

При развитии осложнений требуется немедленная госпитализация.

Основная мера профилактики — строгое соблюдение гигиены: мытье рук, кипячение воды, мытье фруктов и овощей, избегание мест скопления людей во время вспышек.

Энтеровирусная инфекция опасна не столько своими легкими формами (которые встречаются чаще всего), сколько непредсказуемостью и риском тяжелых, угрожающих жизни осложнений, особенно со стороны нервной системы и сердца. При появлении у ребенка или взрослого на фоне высокой температуры таких симптомов, как сильная головная боль, рвота, напряжение затылочных мышц, сыпь, не реагирующая на давление, или слабость в конечностях, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.