Что представляет собой энтеровирусная инфекция и чем она опасна

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Таиланда в связи с сообщениями о заболевании россиянина энтеровирусной инфекцией после купания в бассейне на Пхукете, сообщили сегодня в ведомстве.

© РИА Новости

СМИ сообщили, что российский турист заболел энтеровирусной инфекцией во время отдыха в одном из отелей на курорте Пхукет. Роспотребнадзор обратился в Министерство здравоохранения Таиланда с просьбой предоставить данные по результатам эпидемического расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно‑эпидемиологического благополучия. Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР)», — уточнили в ведомстве

Как защититься от энтеровирусных и кишечных инфекций.

Мойте руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест.

Пейте только бутилированную или кипяченую воду. Следите, чтобы во время купания вода не попадала в рот.

Хорошо мойте фрукты и овощи;

Не купайтесь в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями.

Избегайте близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея).

«Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, появление температуры, рвоты, сыпи или других симптомов — немедленно обращайтесь за медицинской помощью!» — советуют эксперты ведомства.

Что представляет собой энтеровирусная инфекция

Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами. На сегодняшний день известно более 100 типов этих вирусов, наиболее часто встречаются — вирусы Коксаки, энтеровирусы 68-71 типов.

Особенности энтеровирусной инфекции

Широкое распространение: энтеровирусы очень заразны. Источник — больной человек, причем заразиться можно даже от человека, у которого нет признаков болезни (бессимптомное носительство). Вирус передается через грязные руки, загрязненную воду, пищу, а также воздушно-капельным путем.

Сезонность: чаще всего вспышки происходят летом и осенью, в тропических странах — круглогодично.

Многообразие симптомов ("полиморфизм"): одна и та же инфекция может протекать по-разному. Часто она начинается с общих симптомов лихорадки: высокая температура, слабость, головная боль, тошнота, боль в горле. Затем могут развиться различные формы.

Респираторная: похожа на ОРВИ.

похожа на ОРВИ. Кишечная: тошнота, рвота, диарея.

тошнота, рвота, диарея. Экзантема ("бостонская лихорадка"): сыпь в виде пятен или пузырьков на коже.

сыпь в виде пятен или пузырьков на коже. Герпангина: болезненные язвочки на миндалинах и в глотке.

болезненные язвочки на миндалинах и в глотке. "Рука-нога-рот": сыпь с пузырьками именно в этих зонах.

сыпь с пузырьками именно в этих зонах. Конъюнктивит: поражение слизистой оболочки глаза.

Чем опасна энтеровирусная инфекция?

Главная опасность заключается в том, что энтеровирусы могут поражать не только слизистые оболочки и кожу, но и центральную нервную систему, сердце, мышцы и другие органы, вызывая у людей с неокрепшим или ослабленным иммунитетом тяжелые, потенциально смертельные осложнения.

Серьезные неврологические осложнения

Серозный менингит: воспаление оболочек головного мозга. Симптомы: сильная головная боль, рвота, светобоязнь, ригидность затылочных мышц. Это самое частое тяжелое проявление.

воспаление оболочек головного мозга. Симптомы: сильная головная боль, рвота, светобоязнь, ригидность затылочных мышц. Это самое частое тяжелое проявление. Энцефалит и менингоэнцефалит: воспаление непосредственно ткани головного мозга. Протекает тяжелее, чем менингит, может привести к судорогам, потере сознания и необратимым неврологическим последствиям.

воспаление непосредственно ткани головного мозга. Протекает тяжелее, чем менингит, может привести к судорогам, потере сознания и необратимым неврологическим последствиям. Острый вялый паралич (полиомиелитоподобный синдром): поражение спинного мозга, приводящее к внезапной слабости и параличу конечностей (чаще ног). Восстановление может быть неполным.

Поражение сердца

Миокардит: воспаление сердечной мышцы, что нарушает работу сердца.

воспаление сердечной мышцы, что нарушает работу сердца. Перикардит: воспаление оболочки сердца. Оба состояния опасны развитием сердечной недостаточности.

Другие опасные формы

Энтеровирусный сепсис (инфекция новорожденных): у младенцев инфекция может протекать генерализованно, с поражением множества органов, и иметь молниеносное, фатальное течение.

у младенцев инфекция может протекать генерализованно, с поражением множества органов, и иметь молниеносное, фатальное течение. Острый гепатит.

Панкреатит.

Кто в группе особого риска?

Дети, особенно младшего возраста (до 5-10 лет), так как у них еще нет иммунитета ко многим типам вирусов.

Новорожденные.

Люди с ослабленным иммунитетом.

Беременные женщины (риск для плода).

Важно знать

Специфического противовирусного лечения, направленного именно на энтеровирусы, не существует. Терапия в основном симптоматическая (жаропонижающие, регидратация, обезболивающие).

При развитии осложнений требуется немедленная госпитализация.

Основная мера профилактики — строгое соблюдение гигиены: мытье рук, кипячение воды, мытье фруктов и овощей, избегание мест скопления людей во время вспышек.

Энтеровирусная инфекция опасна не столько своими легкими формами (которые встречаются чаще всего), сколько непредсказуемостью и риском тяжелых, угрожающих жизни осложнений, особенно со стороны нервной системы и сердца. При появлении у ребенка или взрослого на фоне высокой температуры таких симптомов, как сильная головная боль, рвота, напряжение затылочных мышц, сыпь, не реагирующая на давление, или слабость в конечностях, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.