Сколько младенцев в Томске родились с помощью процедуры ЭКО

В Томской области за 2025 год родились 223 младенца, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения, при этом было четыре двойни. А всего за год процедуру ЭКО в регионе прошли 1090 женщин. То есть вероятность зачатия составила двадцать процентов.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, предварительным показанием для назначения процедуры ЭКО является невозможность забеременеть в течение двенадцати месяцев (или шести месяцев после достижения 35 лет). Но окончательно показания и противопоказания определяются лечащим врачом. При этом будущие родители не обязательно должны состоять в официальном браке. Бесплатная процедура в рамках обязательного медицинского страхования может проводиться для одиноких женщин или для пар, отношения которых не зарегистрированы в загсе.