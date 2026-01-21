В Москве ИИ-сервис начал автоматически выявлять остеопороз на ранних стадиях

Признаки остеопороза — заболевания, при котором снижается плотность костей, — теперь в столице диагностируют даже на ранних стадиях. Стало возможным автоматически анализировать и находить признаки патологии на КТ-исследованиях, которые проводили по другим клиническим показаниям. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы последовательно внедряем технологии искусственного интеллекта в повседневную практику, например в анализ рентгеновских снимков по разным клиническим показаниям. Такой подход дополнительного скрининга на патологии позволяет предотвращать проблемы заранее, вместо того чтобы бороться с последствиями. Недавно мы внедрили автоматический скрининг остеопороза на КТ-исследованиях. Он выявляет заболевание на ранних стадиях, когда человек еще даже не догадывается о проблеме, пока она развивается без симптомов. Это позволяет пациенту не проводить отдельное исследование, что уменьшает лучевую нагрузку. Более того, мы можем начать лечение раньше, снизить вероятность возникновения тяжелых переломов», — рассказала Анастасия Ракова.

Сервис в автоматическом режиме анализирует КТ-исследования, самостоятельно идентифицируя признаки остеопороза. Все потенциально проблемные участки костной ткани визуально выделяются на снимках красной или оранжевой индикацией.

«Остеопороз — метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани. Его коварство в том, что оно часто остается незамеченным до появления серьезных осложнений и травм. Сервисы работают с уже выполненными исследованиями и помогают не пропустить важные изменения в костной ткани. На медицинском изображении нейросеть выделяет цветом области отклонений, проводит необходимые измерения, а также составляет текстовое описание. Комплексные ИИ-сервисы способны одновременно выявлять до 14 патологий в рамках одного исследования. Такой подход позволит москвичам, проходящим обследования по различным клиническим показаниям, получить дополнительную "страховку" от одного из самых незаметных и опасных возрастных заболеваний», — подчеркнул главный врач Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев.

Так, искусственный интеллект помогает врачам быстрее обнаруживать патологии на ранних стадиях и повышать точность измерений на снимках. По итогам анализа и описания снимка рентгенологом окончательный диагноз всегда ставит специалист.

Сегодня московским врачам доступно уже более 60 ИИ-сервисов для выявления признаков заболеваний по 43 клиническим направлениям. Также в системе здравоохранения уже работают 12 комплексных решений, которые выявляют сразу несколько патологий на одном медицинском изображении. ИИ-сервисы проанализировали уже почти два млн КТ-исследований.

Эксперимент по использованию инновационных технологий компьютерного зрения в здравоохранении реализуют с 2020 года. Этим занимаются специалисты Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий. Проект соответствует целям стратегии развития московской медицины до 2030 года и направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Москвы.