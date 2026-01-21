Анализ на риски сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен по ОМС

Анализ на уровень липопротеина (а) в крови в России стал бесплатным для граждан по ОМС в рамках диспансеризации. Это исследование позволяет оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА Новости.

Нововведение коснется россиян в возрасте от 18 до 40 лет. Они могут один раз бесплатно сдать анализ на определение уровня липопротеина (а). Повышенные показатели указывают на вероятность патологии коронарных сосудов, инсульта и инфаркта миокарда. Уровень липопротеина (а) во многом зависит от генетической предрасположенности.

Кроме того, у россиян есть возможность получить оценку липидного профиля. В этот анализ входят общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности и триглицериды. В возрасте 18 — 39 лет его можно сдать раз в шесть лет, в возрасте от 40 и старше — раз в три года.

Ранее стало известно, что в России по ОМС стал доступен анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). Он проводится в рамках репродуктивной диспансеризации. Нововведение коснется россиянок в возрасте от 21 до 49 лет.

Также россиянки из группы риска смогут бесплатно сделать НИПТ — тест на выявление патологий плода при беременности. Это исследование является одним из наиболее точных и при этом безопасных. Раньше во многих регионах семьях приходилось оплачивать тест из своих средств.