В Уфе выходили новорожденную весом 480 грамм

В Республиканском перинатальном центре Башкирии выходили новорожденную весом 480 грамм, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Девочка родилась на сроке 24,5 недели.

Министр отметил, что выживаемость детей с экстремально низкой массой тела сегодня достигла впечатляющих 90,5%.