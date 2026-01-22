В Уфе выходили новорожденную весом 480 грамм
В Республиканском перинатальном центре Башкирии выходили новорожденную весом 480 грамм, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Девочка родилась на сроке 24,5 недели.
Министр отметил, что выживаемость детей с экстремально низкой массой тела сегодня достигла впечатляющих 90,5%.
Это стало возможным благодаря внедрению современных технологий и оборудования в перинатальные центры, что стало результатом реализации нацпроекта "Семья". В 2025 году в рамках этого проекта было обновлено 114 единиц медицинской техники в перинатальных центрах республики, включая аппараты искусственной вентиляции легких и системы мониторинга состояния новорождённых, - подчеркнул чиновник.