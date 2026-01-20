Врачи спасли жизнь трем пациентам, пересадив им печень

В Набережных Челнах впервые провели трансплантацию печени. Вторую жизнь в новом 2026-м году врачи Больницы скорой медицинской помощи имени Р.С. Акчурина подарили трем пациентам - женщине и двум мужчинам.

© Российская Газета

Руководил сложнейшими операциями главный внештатный специалист-трансплантолога Минздрава РТ Александр Киршин. Ассистировали ему хирурги Альбина Зубрилова, Айрат Фатхетдинов и Айрат Арсланов.

Елена Назипова страдала циррозом печени. Продолжала с этим диагнозом работать, хотя, когда поражен главный орган человека, это очень тяжело - не покидает чувство усталости, упадка сил. Однажды женщина потеряла сознание в магазине. Это стало "последним звоночком". Встала в очередь на пересадку, настроилась на долгое ожидание, но все сложилось иначе.

«Я даже не надеялась, что меня так быстро пригласят на операцию. Мы ждали, верили, и вот на Новый год такое чудо! Сами мы из Нижнекамского района, и очень хорошо, что теперь в Набережных Челнах делают такие операции. Это удобно: мы быстро добрались, да и у меня здесь живут родственники», — рассказывает Елена.

С аналогичным недугом в БСМП прибыл Михаил Сурков из села Черемшан. Он ожидал трансплантации печени с лета прошлого года.

«Операция длилась 2,5 часа, все прошло хорошо. Меня оперировали замечательные хирурги. Отходил я, можно сказать, легко. Теперь состояние мое изменилось, я чувствую себя намного лучше. Я очень счастлив и благодарен всем врачам, медсестрам за их труд», — делится впечатлениями Михаил.

И, конечно, счастливы сами врачи. Пересадка печени - это высший пилотаж.

«Такая тонкая, ювелирная работа требует высочайшего профессионализма. И мы очень благодарны нашим коллегам из Казани за то, что они поделились с нами практическими навыками и опытом. Теперь мы будем развивать еще одно направление трансплантологии. Успешное начало уже положено!» — говорит хирург Айрат Фатхетдинов.

Напомним, в начале 2026 года медикам БСМП имени Р.С. Акчурина удалось вывести из клинической смерти 62-летнего мужчину с инфарктом миокарда. Вернуть с того света пациента, у которого 65 минут не билось сердце, врачам помог робот-реаниматолог.