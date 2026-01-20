Нейрохирурги вылечили пациентку с сосудистой катастрофой

Нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы № 1 провели экстренную операцию по спасению 19-летней девушки, сообщает региональный комитет здравоохранения.

© РИА Новости

У пациентки артериовенозная мальформация головного мозга осложнилась разрывом с кровоизлиянием. Медики называют такое нарушение сосудистой катастрофой.

Девушка была доставлена в нейрохирургический центр из Калачевского района. Во время томографии выявили кровоизлияние в головной мозг. Хирургическое вмешательство потребовалось незамедлительно. Операция прошла успешно.

Пациентка находится в палате под постоянным наблюдением, ее состояние оценивается как стабильное, продолжается восстановление.

Мальформация — врожденный дефект развития сосудов головного мозга. В случае регулярного наблюдения и соблюдения рекомендаций врачей можно избежать критической фазы. Артериовенозная мальформация с разрывом может привести к кровоизлиянию, увеличению внутричерепного давления и риску необратимого повреждения мозга.