Названы главные заблуждения о защите от передающихся половым путем инфекций

Гинеколог Дженнифер Линкольн перечислила самые распространенные заблуждения о защите от инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Ее слова приводит Women's Health.

Линкольн указала, что многие полагают, что при наличии одного полового партнера необязательно сдавать анализы на ИППП. По ее словам, в такой ситуации риск действительно ниже, но проверяться один раз в год все же нужно.

«Если вы ведете активную половую жизнь, вам следует повторно проходить тестирование каждый раз, когда у вас появляется новый партнер», — заявила врач.

Также, по ее словам, использование презерватива значительно снижает риск заражения, но не исключает его полностью. При этом вирус папилломы человека (ВПЧ), герпес и сифилис могут передаваться при соприкосновении гениталий, а заражение хламидиозом, гонореей, герпесом, сифилисом и ВПЧ может произойти после орального контакта.

Линкольн отметила, что, получив положительный результат на ИППП, не стоит переживать. По ее словам, у каждого пятого человека в течение жизни диагностируют одно из таких заболеваний. Большинство из них успешно лечатся. ВИЧ и герпес являются хроническими заболеваниями, но их можно купировать с помощью терапии, добавила гинеколог.

