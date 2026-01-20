Сколько частных клиник отказались от абортов

329 российских частных клиник отказались от лицензий на проведение абортов в 2025 году, при этом в 15 субъектах РФ это решение приняли все коммерческие клиники региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«‎В период с февраля 2023 года по январь 2026 года число частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось на 852 клиники, с 2 813 до 1961, что составляет около 30%. За 2025 год 329 клиник отказались от лицензий на аборт. В данный момент в 15 регионах России все коммерческие учреждения сделали этот шаг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что все 89 регионов страны поддержали инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла по ограничению абортов, а общее число отказавшихся от лицензий на их проведение частных клиник "сегодня неуклонно возрастает".