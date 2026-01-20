Уникального пациента без пульса выпишут из больницы

Уникальный пациент без пульса готовится к выписке из петербургской Мариинской больницы. Мужчине впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале городского комитета по здравоохранению.

В медицинское учреждение 36-летний мужчина поступил осенью 2025 года с кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью, показатели сердца говорили о том, что человек словно не жив, а уже мертв. Трансплантацию сердца пациенту делать было нельзя из-за некоторых осложнений.

В итоге главный врач больницы Игорь Реутский принял решение об имплантации не одного, а сразу двух искусственных желудочков сердца, потому что одного прибора было бы недостаточно.

«Операция продолжалась около четырех часов. Для наших специалистов самым сложным было синхронизировать работу двух искусственных желудочков сердца, но с этой задачей мы успешно справились. Это доказывает высокий уровень развития кардиохирургии в нашем городе», — рассказал главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, академик РАН Геннадий Хубулава, под чьим руководством проводилась операция.

Несмотря на то, что послеоперационный период для пациента был непростым, он научился жить с приборами и надеется на скорую операцию трансплантации донорского сердца.

