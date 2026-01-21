Доктор поделился подробностями о пациенте «без пульса»

Уникальный случай спасения 36-летнего пациента с тяжелым поражением сердца и другими осложнениями описали кардиохирурги Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Мужчине имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца, и теперь он живет без пульса, готовясь к следующему этапу лечения - трансплантации донорского сердца.

"РГ" попросила подробнее рассказать об этой уникальной технологии заведующего отделением хирургического лечения дисфункций миокарда и сердечной недостаточности Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Андрея Лысенко.

"Знаем об этом кейсе у коллег. Академик РАН Геннадий Григорьевич Хубулава делал доклад об этом случае в декабре 2025 года на юбилейном форуме AMICS-2025. Безусловно, это прорывная технология для российской медицины. В данном случае имплантация искусственных желудочков - это единственный способ для пациента дожить до трансплантации ввиду невозможности ее проведения в декабре 2025", - рассказал доктор Лысенко.

Он пояснил, что у пациента была тяжелая тромбоэмболия ветвей легочной артерии с декомпенсацией сердечной недостаточности - состояние, практически несовместимое с жизнью.