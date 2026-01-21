Доктор поделился подробностями о пациенте «без пульса»

Доктор Лысенко раскрыл "РГ" подробности о пациенте "без пульса"
Уникальный случай спасения 36-летнего пациента с тяжелым поражением сердца и другими осложнениями описали кардиохирурги Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Мужчине имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца, и теперь он живет без пульса, готовясь к следующему этапу лечения - трансплантации донорского сердца.
"РГ" попросила подробнее рассказать об этой уникальной технологии заведующего отделением хирургического лечения дисфункций миокарда и сердечной недостаточности Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Андрея Лысенко.
"Знаем об этом кейсе у коллег. Академик РАН Геннадий Григорьевич Хубулава делал доклад об этом случае в декабре 2025 года на юбилейном форуме AMICS-2025. Безусловно, это прорывная технология для российской медицины. В данном случае имплантация искусственных желудочков - это единственный способ для пациента дожить до трансплантации ввиду невозможности ее проведения в декабре 2025", - рассказал доктор Лысенко.
Он пояснил, что у пациента была тяжелая тромбоэмболия ветвей легочной артерии с декомпенсацией сердечной недостаточности - состояние, практически несовместимое с жизнью.
"Отмечу, что мы всегда боремся за спасение собственного сердца, используем реконструктивные методики, которые позволяют сохранить орган. Но в данном случае альтернатив замене сердца на механическую систему поддержки кровообращения у пациента не было. Тромбоэмболия легочной артерии - абсолютное противопоказание для трансплантации сердца. Правый желудочек донорского сердца не смог бы работать в таких условиях, а декомпенсация сердечной недостаточности не дала бы возможности пережить тромбоэмболию. Наши коллеги приняли единственное возможное решение для спасения пациента. И теперь искусственные желудочки работают как насосы. Насчет пульса - звучит эффектно, но это чистая физика. Сердечная мышца качает кровь импульсами, это и есть пульс. А механическое устройство работает равномерно - гонит кровь по сосудам, поэтому не ощущается пульсовой волны. Насколько я знаю, сейчас пациент проходит лечение, по итогам которого уже будет возможна пересадка донорского сердца", - заключил кардиохирург.