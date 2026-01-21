Вирусолог рассказал о ситуации с ОРВИ в России

Пик острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в целом по России, согласно данным НИИ гриппа, пришелся на конец декабря и начало новогодних каникул. Однако нельзя исключать еще одного подъема заболеваемости, сообщил в беседе с ТАСС академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

"Пик заболеваемости острых респираторных заболеваний и гриппом у нас в России пришелся фактически на две недели последних декабря и первую неделю января, а сейчас, по гриппу по крайней мере, наблюдается спад, спад идет и по другим респираторным инфекциям, но новый подъем заболеваемости нельзя исключить в последующие две недели", - сказал собеседник агентства.

Вирусолог отметил, что ситуация с заболеваемостью в текущем эпидемическом сезоне отличается от сложившейся в сезоне 2024-2025 годов. По его словам, связано это с доминированием в этом сезоне штаммов подтипа H3N2 ("гонконгского" подтипа).

"В прошлом сезоне 2024-2025 годов пик заболеваемости был аномально поздно - в конце февраля - начале марта 2025 года. Я ожидал, что пик динамики заболеваемости целом по России в этом сезоне будет похож на сезон 2023-2024 года, однако, по данным НИИ гриппа, пик произошел раньше.", - добавил он.

Ранее эксперт сообщал ТАСС, что гонконгский вариант вирусов гриппа (вирусы гриппа подтипа H3N2) являлся доминирующим вариантом вируса гриппа в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов в России и в мире. Отличие текущего эпидсезона в том, что вирус неожиданно эволюционировал по двум основным ветвям, а вакцину сделали только против субварианта одной ветви. Это повлияло на эффективность вакцинации. Однако динамика заболеваемости и смертности несравнима по масштабу с коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2. Ученый добавил, что риску тяжелого течения гриппа наиболее подвержены люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, диабетом и ВИЧ-инфекцией, а также невакцинированные.

Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим подтипом вирусов гриппа в России и в мире.