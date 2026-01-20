Специалисты ответили, возможна ли еще одна волна гриппа в России

После новогодних праздников и школьных каникул ожидаемо снова начался рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. За последнюю неделю количество заболевших выросло в 1,5 раза.

© РИА Новости

Это - типичная картина для третьей-четвертой недель января, когда после длинных каникул люди возвращаются в трудовые коллективы, а дети - в детские сады и школы.

"На третьей неделе было зарегистрировано около 15,2 тысячи случаев гриппа - практически на уровне предыдущей недели. Среди штаммов по-прежнему доминирует A(H3N2). В первую рабочую неделю 2026 года также отмечается незначительный рост заболеваемости COVID-19 - зарегистрировано более 5,4 тысячи случаев", - сообщили в Роспотребнадзоре.

"На второй неделе 2026 года сохраняется превышение эпидемиологического порога по гриппу, преимущественно за счет типа A (H3N2). Не смотря на относительное снижение темпов прироста инфекции, не исключены повторные подъемы заболеваемости. Заболеваемость, в первую очередь, зависит от охвата иммунизацией", - пояснил "РГ" доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского Университета Иван Коновалов.

В Роспотребнадзоре отмечают: чтобы снизить распространение ОРВИ и гриппа среди детей, в детсадах и школах проводятся утренние фильтры. При заболеваемости 20% и более детей отправляют на карантин или удаленную учебу.