От инсульта до летального исхода: чем опасна пересадка трупного жира для коррекции фигуры

Американские пластические хирурги начали проводить омолаживающие и корректирующие фигуру процедуры с помощью донорского жира, который забирают у трупов. Его очищают и стерилизуют, чтобы не спровоцировать реакцию отторжения со стороны иммунной системы человека. Чаще всего трупный жир используют для увеличения ягодиц и груди у пациентов, у которых отсутствует собственная жировая ткань в нужном объеме. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, дерматолога, аккредитованного хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, чем опасны такие пластические операции.

Как рассказала специалист, любой тканевой препарат опасен, если донор подобран без проведения тестов на совместимость.

— После пересадки трупного жира организм может начать отторгать инородные ткани. Подобные ситуации нередко происходят с донорскими органами, когда люди в течение всей жизни вынуждены принимать иммунодепрессанты, чтобы они не отторгались, — говорит Мухина.

По ее мнению, пересадка трупного жира — это неоправданный риск, который совершенно нецелесообразен.

— Например, когда человеку трансплантируют роговицу, которую взяли с трупа, она спасает зрение и функцию органа. А увеличить ягодицы или грудь можно другими, более безопасными современными методами, такими как филлеры, силиконовые импланты или собственная жировая ткань. Эти способы более адаптированы под человеческий организм, а их безопасность для здоровья проверена временем, — сказала она.

Эксперт предупредила, что трупный жир может вызвать большое количество негативных реакций у организма, некоторые из которых могут закончиться летальным исходом.

— Трупный жир может начать разлагаться, отторгаться, воспаляться. Организм начнет его перерабатывать, чтобы избавиться, и это приведет к повышению холестерина в крови. Жир попадет в кровь, закупорит кровеносные сосуды. Это приведет к развитию атеросклероза, который может закончиться инсультом или инфарктом, — предупредила врач.

Липосакция, аспирация и подтяжка груди — операции, особенно популярные среди женщин, мечтающих о красивой фигуре и подтянутом теле. Однако они могут быть опасны для жизни. Так, 7 декабря в одной из московских частных клиник скончалась 43-летняя женщина, которой провели одновременно две операции: по уменьшению груди и коррекции живота. Почему так могло произойти и когда эстетические операции могут убить, «ВМ» разбиралась с экспертом.