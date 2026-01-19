Трансплантация почки теперь входит в программу государственных гарантий медицинской помощи РФ, такая операция стала бесплатной. Об этом сообщил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

«С 2026 года трансплантация почки является частью базовой программы госгарантий: она вошла в ОМС. Таким образом, регион, который практикует трансплантацию почки и у которого есть определенный контингент пациентов, нуждающихся в этом лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было до этого. Наша цель - приблизить такие жизненно важные виды лечения, как трансплантация почки, к населению, а не "перетаскивать" оказание этой помощи в крупные города и федеральные центры», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Готье уточнил, что продолжает увеличиваться число трансплантаций печени детям, в 2025 году было сделано 114 пересадок печени в детском возрасте. Поскольку эти операции производятся бесплатно, они являются доступными для всех граждан РФ, что и приводит к росту оказания такой помощи.