Врачи достали из пищевода москвички свиное ухо

В городской клинической больнице имени Кончаловского спасли москвичку, у которой в пищеводе застряло свиное ухо. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

© РИА Новости

Пациентка обратилась в больницу с жалобами на тошноту и проблемы при глотании. Выяснилось, что недавно она поперхнулась едой во время застолья.

Врачи обнаружили в пищеводе женщины инородное тело и оперативно извлекли. Позже пациентку выписали с рекомендациями.

В ведомстве напомнили, что во время еды желательно не отвлекаться и тщательно пережевывать пищу.

Ранее врачи спасли москвича с опасным скоплением жидкости возле сердца.