Какие заболевания могут передать питомцы человеку после прогулки

Россиянка несколько недель лечилась от кожного заболевания, которое подхватила из-за домашнего питомца. Ее кожа покрылась болезненными язвами красного цвета, напоминающими крапивницу. После обращения к врачам выяснилось, что причиной неприятных симптомов стал домашний питомец. После прогулки лапы джек-рассел-терьера хозяйка обрабатывала обычной водой без антибактериальных средств, из-за чего на шерсти сохранялись патогены, которые животное разносило по квартире, включая постель. «Вечерняя Москва» выяснила у врача, какие патогены может разносить домашнее животное.

© РИА Новости

Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, чаще всего животные приносят с улицы несколько видов инфекций или паразитов. Среди них:

Гельминты

«Когда собаку выгуливают на улице, то вполне возможно, что к ее шерсти могут прицепиться яйца гельминтов. После обработки они не всегда полностью смываются с шерсти, а собака обтирается носом о хозяина, забирается лапами на кровати и диваны, что увеличивает риск передачи паразитов человеку», — пояснила Чернышова.

Грибок

Также возможно, что домашний питомец может заразить человека грибковой инфекцией, считает специалист.

«На выгуле собака легко может подхватить грибковую инфекцию, которая остается на шерсти и подушечках лап. В этом случае даже обработка животного после прогулки несет риски, потому что при контакте с грибковыми спорами они поражают человека и вызывают зудящие округлые пятна на руках или голове», — рассказала врач.

Стафилококк

Очень часто собаки разносят стафилококковую инфекцию, напомнила Чернышова.

«Если животное — переносчик стафилококка, то при тесном контакте с человеком не исключено заражение. Особенно при наличии воспалений и последующем касании слизистых, этот риск повышается», — сказала собеседница «ВМ».

Однако, отметила терапевт, заражение может произойти только в том случае, если у человека ослаблен иммунитет.

«Любой из этих недугов человек может подхватить только в том случае, если естественные защиты организма перед инфекциями бессильны», — пояснила Чернышова.

Между тем слюна домашнего питомца может содержать бактерию Pasteurella multocida, которая приводит к заражению крови. О том, что происходит при контакте человека со слюной животного, — в материале «ВМ».