Сколько в Подмосковье родилось детей от матерей со СПИДом в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье от ВИЧ-положительных родителей на свет появились 343 здоровых ребенка, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Для этого необходимо обратиться в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

© РИА Новости

«Наша основная задача — не только сохранение продолжительности жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повышение качества их жизни. И современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и планировать рождение здоровых детей», — приводила ранее пресс-служба слова главного врача подмосковного центра профилактики и борьбы со СПИДом Рафаэля Яппарова.

В Московской области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза. Благодаря этому за последние три года показатель заболеваемости снизился на 10,6%.

При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе Центром по профилактике и борьбе со СПИДом успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.