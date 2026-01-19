Людей с депрессией предостерегли от распространенной ошибки

Врач-психиатр Елена Кунаковская предостерегла от распространенной ошибки, которую допускают люди при лечении депрессии. Ее слова цитирует издание NEWS.ru.

Кунаковская предупредила, что нельзя резко прекращать прием андидепрессантов — отмена от такого рода препаратов должна проходить исключительно под наблюдением специалиста.

«Резкое прекращение приема антидепрессантов, особенно некоторых современных препаратов, вызывает тяжелый синдром отмены: головокружение, тошноту, "удары током" в голове, резкое возвращение депрессии в еще более тяжелой форме», — рассказала она.

Психиатр пояснила, что снижать дозу нужно постепенно. Этот процесс может занять от нескольких недель или до нескольких месяцев.

