Эксперт объяснила, почему растет доля рецептурных препаратов

runews24.ru

В российских аптеках произошли изменения: многие привычные лекарства теперь отпускаются только по рецепту врача. Валентина Милованова, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика», объяснила, что такое регулирование направлено на повышение безопасности пациентов.

Эксперт объяснила, почему растет доля рецептурных препаратов
© Unsplash

Государство переводит препараты в рецептурную категорию, основываясь на данных исследований о побочных эффектах и взаимодействии с другими лекарствами. Наука постоянно развивается, появляются новые схемы лечения, что требует более строгого контроля за отпуском лекарств. По словам Миловановой, эти изменения, хоть и не всегда заметны пациентам, существенно влияют на доступность препаратов.

Сейчас около 70% рынка составляют рецептурные препараты. Безрецептурные средства предназначены для временного облегчения симптомов, в то время как для комплексного лечения необходимы рецептурные препараты, назначенные врачом.

Если привычный препарат теперь требует рецепта, следует обратиться к врачу. Фармацевт может предложить безрецептурные аналоги, но их выбор должен основываться на рекомендациях специалиста. Важно помнить, что даже безрецептурные лекарства могут иметь побочные эффекты, поэтому консультация с врачом всегда полезна для определения, подходит ли препарат конкретному пациенту, напоминает РИАМО.