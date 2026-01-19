Эксперт объяснила, почему растет доля рецептурных препаратов

В российских аптеках произошли изменения: многие привычные лекарства теперь отпускаются только по рецепту врача. Валентина Милованова, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика», объяснила, что такое регулирование направлено на повышение безопасности пациентов.

Государство переводит препараты в рецептурную категорию, основываясь на данных исследований о побочных эффектах и взаимодействии с другими лекарствами. Наука постоянно развивается, появляются новые схемы лечения, что требует более строгого контроля за отпуском лекарств. По словам Миловановой, эти изменения, хоть и не всегда заметны пациентам, существенно влияют на доступность препаратов.

Сейчас около 70% рынка составляют рецептурные препараты. Безрецептурные средства предназначены для временного облегчения симптомов, в то время как для комплексного лечения необходимы рецептурные препараты, назначенные врачом.

Если привычный препарат теперь требует рецепта, следует обратиться к врачу. Фармацевт может предложить безрецептурные аналоги, но их выбор должен основываться на рекомендациях специалиста. Важно помнить, что даже безрецептурные лекарства могут иметь побочные эффекты, поэтому консультация с врачом всегда полезна для определения, подходит ли препарат конкретному пациенту, напоминает РИАМО.