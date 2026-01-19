Минздрав ужесточит требования к подготовке врачей-косметологов.

Ведомство разработало проект приказа, который изменяет правила профессиональной переподготовки таких специлистов, сообщила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Так, при подготовке косметологов не менее 70% занятий должны проводить специалисты с учёной степенью кандидата или доктора медицинских наук, действующей аккредитацией и стажем работы в косметологии не менее пяти лет. Для проведения занятий и лекций по вопросам оказания экстренной помощи в косметологии потребуется квалификация врача-анестезиолога-реаниматолога или врача скорой помощи с опытом работы не менее трёх лет. Группы слушателей будут ограничены до десяти человек, а практические занятия будут проводиться с участием не более пяти человек в группе. При проведении семинаров, практик, промежуточных и итоговой аттестаций будет запрещено дистанционное обучение.

В 2024 году в России насчитывалось около 37 тысяч косметологов, среди которых более 1500 человек не имели медицинского образования — такую статистику приводит компания «Право на здоровье».

За тот же период в стране было выполнено порядка 11 миллионов косметологических процедур, подсчитала Национальная ассоциация клиник эстетической медицины. При этом доля «серого» рынка препаратов для инъекционной косметологии достигает приблизительно 50%:

Оборот нелегальной продукции и медицинских изделий оценивается примерно в 12 млрд рублей, тогда как на легальный сегмент медицинских услуг в этой области приходится около 65 млрд рублей.